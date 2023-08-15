Dolar 27,05'ten işlem görüyor

Dün, 27,2278'e kadar yükselen dolar/TL, bu seviyelerde tutunamadı ve günü yüzde 0,64 değer kazancıyla 27,0406'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,07 üzerinde 27,0590'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

PİYASALAR FED'E ODAKLANDI

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi ve Almanya'da Zew beklenti endeksleri ile ABD'de New York Fed imalat endeksi ve perakende satışların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 105 seviyelerinin direnç, 102'nin destek konumunda olduğunu kaydetti.