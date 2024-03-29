Dolar ve euro ne kadar? İşte kurlarda son durum

Dün günü 32,3366 TL'den tamamlayan dolar, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 32,3690 TL seviyesinden işlem görüyor, euro ise 34,910 TL seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 104,6'da bulunuyor.

FED BAŞKANI'NIN AÇIKLAMALARI İZLENİYOR

Analistler, Fed'in faiz indirimine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini belirterek bugün Fed Başkanı Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra kişisel tüketim harcamaları verilerinden Bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçlarının aranacağını ifade etti.

Öte yandan, dün açıklanan verilere göre, Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi de martta yukarı yönlü revize edilerek 79,4 oldu. ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise geçen hafta 210 bine gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ilk faiz indirimine haziranda gitme ihtimali yüzde 64 oldu. Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 103 puanın destek, 105 ve 106 puan seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.