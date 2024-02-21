Dolar 31 TL'ye dayandı

Dün 30,83-30,92 TL bandında hareket eden dolar, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 30,9083'ten tamamladı.

Yeni güne de yükselişle başlamayan dolar, saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,2 primle 30,9580 TL'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro ise 33,4580 TL'den, sterlin ise 39,1340'tan satılıyor.

ABD MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ STRATEJİSİ PİYASA ÜZERİNDE ETKİLİ

Analistler, ABD'de enflasyonun beklentileri aşmasının ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine geç başlayacağına ilişkin beklentilerin güçlü duruşunu korumaya devam etmesinin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirterek, Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin son toplantısına ilişkin bugün yayınlanacak tutanakların yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.

Tutanaklar öncesinde para piyasalarında Fed'in martta politika faizinde değişikliğe gitmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, Bankanın faiz indirimine başlama ihtimali mayısta yüzde 37 ve haziranda yüzde 78 ile fiyatlanıyor.

Bugün, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de Fed'in toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103 ve 102 puan seviyelerinin destek, 105 ve 106 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.