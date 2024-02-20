Dolarda yükseliş sürüyor! İşte kurda son durum

Dün, dalgalı bir seyir izleyen dolar kuru, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 30,8466 TL'den tamamlamasının ardından yeni güne değer kazanarak başladı. Dolar saat 10.20 itibariyle 30,8890 TL'den işlem görürken euro da 30,8890 TL seviyesinden işlem görüyor. Sterlin ise önceki kapanışının hemen üzerinde 38,8940 TL seviyesinde bulunuyor.

FED'İN FAİZ İNDİRİMİNE GEÇ BAŞLAMASI ENDİŞESİ

Analistler, geçen hafta ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentileri aşmasıyla fiyatlamaların zorlaştığını hatırlatarak, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini öngörülünden daha geç indirmeye başlayacağına yönelik artan endişelerin sıcaklığını koruduğunu söyledi.

Yarın yayımlanacak Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) son toplantısına ilişkin tutanaklarda da bankanın gelecek dönemde izleyeceği yola dair ipuçları aranacağını belirten analistler, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu dile getirdi.

Para piyasalarında, tutanaklar öncesi Fed'in politika faizini martta sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, bankanın yüzde 65 ihtimalle mayısta da politika faizinde değişikliğe gitmeyeceği fiyatlanıyor. Fed'in faiz indirimlerine yüzde 75 ihtimalle haziranda başlayacağı öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ödemeler dengesi ve ABD'de öncü endeks verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 103 puan seviyelerinin destek, 105 ve 106 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.