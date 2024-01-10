Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 29,9750 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 artışla 32,7880'den, sterlin/TL yüzde 0,2 primle 38,1240'tan satılıyor.

EURO VE STERLIN'DE SON DURUM

ANALİSTLERİN GÖZÜ ABD ENFLASYONUNDA

Aralıkta, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine martta başlayacağına yönelik öngörüler oldukça güçlense de, yarın açıklanacak enflasyon verileri öncesinde faiz indirim ihtimali sınırlı şekilde gerileyerek yüzde 67 seviyesine indi.

Öte yandan, bugün kasım ayına ilişkin açıklanan verilere göre Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 9 olurken, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 arttı. Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 101 ve 100 puan seviyelerinin destek, 103 ve 104 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.