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Dolar/TL 50,2320 seviyesinde işlem görüyor, ABD enflasyonu bekleniyor

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Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 50,2320 seviyesinde işlem görüyor. Bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak ve yıllık karşılaştırma içermeyen enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 50,2320 seviyesinde işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 50,1797'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 yükselişle 50,2320 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 56,3910'dan, sterlin/TL de sınırlı yükselişle 67,5540'tan işlem görüyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 101,6 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşirken ülkede federal hükümetin geçen yıl 1 Ekim 2025 ile 12 Kasım 2025 tarihleri arasında kapalı kalması nedeniyle bugünkü enflasyon verileri yıllık bazda rakamları içermeyecek.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), geçen yılki hükümet kapanmasından kaynaklanan eksik verilerin "güvenilir yıllık karşılaştırmaları engellediğini" bildirdi. Bu bağlamda kritik enflasyon verilerinde sadece aylık değişimler izlenecek.

Jeopolitik tarafta ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırı ihtimalini düşük gördüğünü ve yeni bir askeri harekata gerek olmadığını açıklaması da petrol fiyatlarında düşüşlerin devam etmesini sağlarken bu durum piyasalardaki risk algısını azaltıyor.

Söz konusu gelişmelerle ocak vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,1 azalışla 91,5 dolara indi. Petroldeki düşüşün olumlu etkisiyle enflasyon endişeleri bir miktar azaldı.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretiminin, yurt dışında ise ABD'de enflasyonun takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA
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