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Dolar/TL 49,7874 seviyesinde, avro/TL 55,6770'ten işlem görüyor

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Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 49,7874 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 55,6770'ten, sterlin/TL ise 66,4800'den işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 49,7874 seviyesinde bulunuyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,12 üzerinde 49,7546'dan tamamladı. Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 yükselişle 49,7874 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yüzde 0,2 artışla 55,6770'ten, sterlin/TL önceki kapanışın hemen üzerinde 66,4800'den işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, yapay zeka araştırma ve geliştirme şirketi Anthropic'in halka arz başvurusunun yapay zeka sektörüne yönelik ilgiyi artıracağı beklentisiyle teknoloji hisseleri öncülüğünde temkinli iyimserlik öne çıkıyor.

Orta Doğu'da devam eden belirsizliklerin gölgesinde ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası bu hafta para politikası kararları alacak. Bankaların karar metinlerinde vereceği mesajlar ve gelecek döneme ilişkin para politikası sinyallerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı, yurt dışında ise ABD'de New York Fed tüketici güven endeksi, inşaat izinleri ve dayanıklı mal siparişleri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA
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