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Dolar/TL 46,45 seviyesinden işlem görüyor

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Dolar/TL, güne yükselişle başlayarak 46,4450 seviyesinden işlem görüyor. Fed'in şahin mesajları ve faiz artırım beklentileri piyasalarda oynaklığı artırdı.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 46,4450 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 46,3570'ten tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 46,4450 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yüzde 0,3 artışla 53,4910'dan ve sterlin/TL önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 61,8020'den işlem görüyor.

Dolar endeksi ise yatay seyirle 100,2 seviyesinde bulunuyor.

Dün ABD Merkez Bankasının (Fed) beklentiler doğrultusunda politika faizini sabit bırakmasına rağmen karar metninde yer alan "şahin" mesajlar varlık fiyatlarındaki oynaklığı artırdı.

Yıl sonuna ilişkin medyan faiz beklentisinin yüzde 3,4'ten yüzde 3,8'e yükselmesi ve bazı Fed üyelerinin enflasyonu kontrol altına almak için bu yıl faiz artırımına ihtiyaç olabileceğine işaret etmesi, para politikasında ilave sıkılaşma ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.

Federal Açık Piyasa Komitesi üyelerinin gelecekteki faiz beklentilerini gösteren nokta grafiği de 18 yetkiliden 9'unun bu yıl en az bir faiz artırımı öngördüğünü ortaya koydu. Bankanın enflasyon tahminleri ise bu yıl için yüzde 2,7'den yüzde 3,6'ya, 2027 için yüzde 2,2'den yüzde 2,3'e yükseltilirken, 2028 yılına ilişkin tahmin yüzde 2 seviyesinde korundu.

ABD ekonomisine ilişkin büyüme tahmini ise bu yıl için yüzde 2,4'ten yüzde 2,2'ye düşürüldü. Bankanın büyüme tahmini 2027 yılı için yüzde 2,3 seviyesinde korundu. 2028'e ilişkin beklenti ise yüzde 2,1'den yüzde 2,2'ye yükseltildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yıl sonuna kadar bir faiz artırımı yapacağı beklentisi güçlenirken, sıkı para politikasının gelecek yıla da uzayabileceğine yönelik öngörüler de ağırlık kazanıyor.

Öte yandan, ABD ile İran arasında 14 maddelik mutabakatın imzalanması jeopolitik risklerin azalmasına katkı sağladı.

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, konut satış istatistikleri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankasının faiz kararı ve ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu
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