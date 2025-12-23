Dolar/TL 42,83 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 42,8280 seviyesinden işlem görüyor.

Dün dar bir bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üstünde 42,8145 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, bugün saat 09.30 itibarıyla yatay seyirle 42,8280 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 50,5730, sterlin/TL yüzde 0,4 yükselişle 57,9070 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,2 azalışla 98,2 seviyesinde seyrediyor.

Yapay zeka ile teknoloji şirketlerine ilişkin devam eden iyimser havanın etkisi ve hisse senedi piyasalarında yıl sonu rallisinin olabileceğine dair beklentilerle borsalarda yükselişler öne çıkarken, dolara talebin azaldığı görülüyor.

Öte yandan, ABD Merkez Bankasının faiz indirimlerine gideceğine yönelik öngörülerin gücünü koruması da dolar endeksindeki düşüşü tetikliyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri, yurt dışında ise ABD'de Gayri Safi Yurt İçi Hasıla, çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ve dayanıklı mal siparişleri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.