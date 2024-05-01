Dolar, euro ne kadar oldu? İşte kur fiyatları
Dolar kuru 32,4130 TL'den işlem görürken euro 34,5260 TL'den, sterlin ise 40,4200 TL'den satılıyor. Dolar endeksi bugün önceki kapanışının yüzde 0,1 üstünde 106,4 seviyesinde bulunuyor.
Dün 32,4057 TL'den günü tamamlayan dolar kuru saat 09.50 itibarıyla 32,4130 TL'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 34,5260 TL, sterlin ise 40,4200 TL'den satılıyor.
FED'İN FAİZ KARARI TAKİP EDİLECEK
Analistler, bugün Fed'in faiz kararı, ABD'de ADP istihdam raporu, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ISM imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini ifade etti.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in bugün faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, haziranda faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 11, temmuzda yüzde 23 ve eylülde yüzde 47'de bulunuyor.Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugünkü sözle yönlendirmelerinin piyasaların odağında bulunacağını dile getiren analistler, Powell'ın açıklamalarının varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olabileceğini söyledi.
Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 104 seviyelerinin destek, 107'nin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.