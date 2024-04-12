Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Dolar, euro ne kadar oldu? İşte piyasalarda durum

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dolar, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla 32,3340 TL'den işlem görürken aynı dakikalarda euro 34,5440 TL, sterlin ise 40,4780 TL'den satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda 105,5 seviyesinde bulunuyor.

PİYASALARDA FED'İN FAİZ İNDİRİMİNE GEÇ BAŞLAYACAĞI BEKLENTİSİ

ABD'de dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,1 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Analistler, beklenenden güçlü gelen tüketici enflasyonuna ilişkin verilerin ardından tahminlerin altında kalan üretici fiyatlarındaki artışın yatırımcıların enflasyona ilişkin endişelerini bir miktar hafiflemesine karşın Fed yetkililerinin faiz oranlarını düşürmek için acele etmeye gerek olmadığına yönelik görüşlerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olduğunu söyledi.

New York Fed Başkanı John Williams, dün yakın vadede faiz indirimine gerek olmadığını ifade ederken Boston Fed Başkanı Susan Collins bu yıl daha az faiz indiriminin gerekebileceğini bildirdi. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin ise son verilerin ekonomi genelinde fiyat baskılarının daha geniş bir temelde hafiflediğine dair güvenini artırmadığını aktardı.

Bugün ABD'de, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 106 ve 107 seviyelerinin direnç, 105 ve 104'ün ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

Döviz Finans Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Şevval orucu ne zaman tutulur? 23 Kasım hangi burç? 23 Kasım Yay burcu mu Akrep burcu mu? Kasım 23'ü hangi burca aittir? 23 Kasım burcu nedir? 22 Kasım hangi burç? 22 Kasım Akrep burcu mu Yay burcu mu? Kasım 22'si hangi burca aittir? 22 Kasım burcu nedir? 21 Kasım hangi burç? Kasım'ın 21'i hangi burç? 21 Kasım burç özellikleri, sembolü ve gezegeni ne? 21 Kasım hangi burca ait? Rüyada okul görmek ne anlama gelir?, Rüyada okulda ders çalışmak, Rüyada okul bahçesi görmek, rüyada okula geç kalmak, rüyada yeni okul görmenin anla İnşirah Suresi Arapça Okunuşu Nasıldır?, İnşirah Suresi Türkçe Anlamı Nedir?, İnşirah Suresi Oku, Dinle! İnşirah Suresi Meali ve Faziletleri Nelerdir? Bakara Suresi okunuşu ve anlamı, meali nedir? Bakara Suresi dinle! Bakara Sûresi kaç ayettir, kaç ayetten oluşur? 19 Kasım hangi burç? Kasım'ın 19'u hangi burç? 19 Kasım burç özellikleri, sembolü ve gezegeni ne? 19 Kasım hangi burca ait? 18 Kasım hangi burç? Kasım'ın 18'i hangi burç? 18 Kasım burç özellikleri, sembolü ve gezegeni ne? 18 Kasım hangi burca ait? 17 Kasım hangi burç? Kasım'ın 17'si hangi burç? 17 Kasım burç özellikleri, sembolü ve gezegeni ne? 17 Kasım hangi burca ait? Bayramda metro ücretsiz mi 2024? Kerahat vakti nedir? Kerahat vakitleri nelerdir? Kerahat vakti ne zamandır? 16 Kasım hangi burç? Doğum tarihi 16 Kasım olanların burcu nedir? 16 Kasım burç özellikleri, sembolü ve gezegeni ne? 16 Kasım hangi burca ait? FACEBOOK CUMA MESAJLARI 2024: Resimli, en iyi, en yeni Facebook Cuma mesajları! CUMA MESAJLARI! Dualı, Anlamlı, Ayetli Cuma mesajları neler?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title