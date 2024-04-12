Dolar, euro ne kadar oldu? İşte piyasalarda durum

Dolar, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla 32,3340 TL'den işlem görürken aynı dakikalarda euro 34,5440 TL, sterlin ise 40,4780 TL'den satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda 105,5 seviyesinde bulunuyor.

PİYASALARDA FED'İN FAİZ İNDİRİMİNE GEÇ BAŞLAYACAĞI BEKLENTİSİ

ABD'de dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,1 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Analistler, beklenenden güçlü gelen tüketici enflasyonuna ilişkin verilerin ardından tahminlerin altında kalan üretici fiyatlarındaki artışın yatırımcıların enflasyona ilişkin endişelerini bir miktar hafiflemesine karşın Fed yetkililerinin faiz oranlarını düşürmek için acele etmeye gerek olmadığına yönelik görüşlerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olduğunu söyledi.

New York Fed Başkanı John Williams, dün yakın vadede faiz indirimine gerek olmadığını ifade ederken Boston Fed Başkanı Susan Collins bu yıl daha az faiz indiriminin gerekebileceğini bildirdi. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin ise son verilerin ekonomi genelinde fiyat baskılarının daha geniş bir temelde hafiflediğine dair güvenini artırmadığını aktardı.

Bugün ABD'de, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 106 ve 107 seviyelerinin direnç, 105 ve 104'ün ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.