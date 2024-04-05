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Dolar, euro bugün ne kadar oldu? İşte kurlarda son durum

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Dün 31,9114 TL'den günü kapatan dolar, güne değer kazancıyla başlayarak 32,0230 TL seviyesinden işlem görüyor. Saat 11.00 itibarıyla euro 34,7080 TL, sterlin ise 40,4330 TL seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi de şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 104,3 seviyesinde bulunuyor.

PİYASALAR ABD'DEN GELECEK VERİLERİ BEKLİYOR

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin, bankanın beklenenden daha az faiz indirimi yapabileceğine ilişkin sözle yönlendirmelerinin ardından, bugün gözlerin ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerde olduğunu kaydetti.

Fed yetkililerinin, sözle yönlendirmelerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü aktaran analistler, dün Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari'nin, enflasyonda daha fazla ilerleme kaydedilmediği sürece bu yıl faiz indirimlerinin gerçekleşmeyebileceği konusunda uyarmasının piyasalarda oynaklığın arttığını bildirdi.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak işgücü piyasasındaki son duruma ilişkin verileri içeren istihdam raporundan alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının öngörüldüğünü belirterek iş gücü piyasasındaki sıkı duruşun Fed'in politika alanını daralttığını ve bugünkü verilerin bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçları verebileceğini söyledi.

Yetkililerden gelen açıklamaların ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in haziranda faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin tahminler yüzde 65 seviyesinde kalmaya devam ediyor.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışların yanı sıra ABD'de istihdam raporu verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 103 puanın destek, 105 ve 106 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA / Ekonomi

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