Dolar/TL 28,87 seviyesinden işlem görüyor

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,08 azalışla 28,8270'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne ise değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 28,8740'tan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 31,52'den, sterlin/TL ise 36,21'den satılıyor. Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 düşüşle 103,8 seviyesinde dengelendi.

ATEŞKES VARLIK FİYATLARINI OLUMLU ETKİLİYOR

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD ve Japonya'daki tatili dönüşü sonrası tahvil piyasalarında satış baskısının öne çıktığını belirterek, yatırımcıların temkinli duruşlarını koruduklarını ifade etti. Orta Doğu'dan gelen haber akışı varlık fiyatlarını olumlu etkilemeyi sürdürürken, Hamas ve İsrail arasındaki mutabakatla Gazze'ye saldırıları 4 günlüğüne durduracak, esir takası ve insani yardıma imkan sağlayacak insani ara başladı. Öte yandan, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 500 baz puan artırmıştı.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, Almanya'da büyüme ve ABD'de imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103 puan seviyesinin destek, 104 ve 105 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.