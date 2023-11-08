Yükselişini sürdüren dolar 28,52'den işlem görüyor
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Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 28,52 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 30,47'den, sterlin ise 35,00'dan alıcı buluyor.
Dün, yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 28,4946'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 28,52'den işlem görüyor.
EURO VE STERLİN NE KADAR?
Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 azalışla 30,47'den, sterlin/TL de önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 35,00'dan satılıyor. Yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 105,7 seviyesinde bulunuyor.
PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDIAnalistler, ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell'ın yarınki açıklamaları öncesinde Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin, varlık fiyatlamalarını zorlaştırdığını söyledi. Bugün Euro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de toptan eşya stokları verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 104 puan seviyelerinin destek, 106 ve 107 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA / Ekonomi