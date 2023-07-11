Dolar/TL, 26,11 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 26,1120 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 artışla 28,7620, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kazancıyla 33,6250 seviyelerinde seyrediyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 26,0973'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 26,1120'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 28,7620'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kazancıyla 33,6250'den satılıyor. Bugün düşüş eğilimini üst üste 4. işlem gününde taşıyan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 101,8 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise 1,1030 ile yaklaşık son 2 ayın en yüksek seviyesini test etmesinin ardından 1,1010'da seyrediyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, ABD'de enflasyon baskısının yumuşayabileceği beklentisi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede kararlı olmasına karşın Banka'nın "şahin" adımlarında sona yaklaştığına yönelik öngörülerin günden güne güç kazanmasıyla dolara olan talebin azaldığını ifade etti. ABD'de enflasyon ve resesyon ikileminin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü aktaran analistler, yarın ABD'de açıklanacak olan enflasyon verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

New York Fed'in dün açıkladığı Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarına göre, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi haziranda yüzde 3,8 ile Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ayki toplantıda yüzde 95 ihtimalle politika faizini 25 baz puan artırması bekleniyor. Analistler, bugün Almanya'da ve Avro Bölgesi'nde ZEW beklentileri endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 101'nin destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı mayısta 7 milyar 933 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 1 milyar 283 milyon dolarlık açık oluştu.