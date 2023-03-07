Dolar/TL, 18,91 seviyesinden işlem görüyor Ekonomi Haberleri Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 18,9140 seviyelerinde işlem görüyor. Dün, en düşük 18,8553 ve en yüksek 18,9348 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 18,8954'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 18,9140'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 20,2180'den, sterlin/TL yüzde 0,5 primle 22,8080'den satılıyor.

Dolar endeksi şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 104,2 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,0690 seviyelerinden alıcı buluyor. ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ Analistler, ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell'ın bugün ABD Senato'sunda yapacağı açıklamalar öncesi yatırımcıların temkinli hareket ettiğini bildirdi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın gelecek 3 toplantıda da 25 baz puan faiz artırımına gitmesinin öngörüldüğünü vurgulayan analistler, temmuz toplantısında atılacak adımlara ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü aktardı. Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de toptan eşya stokları verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 105'in direnç, 104 ve 103,4 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi. Kaynak: AA / Ekonomi Amerika Birleşik Devletleri Sterlin Fed Finans Ekonomi Haberler

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