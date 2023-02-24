Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dolar/TL, 18,88 seviyesinden işlem görüyor

Ekonomi Haberleri

Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 18,8810 seviyelerinde işlem görüyor. Dün, en düşük 18,8351 ve en yüksek 18,8833 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,8751'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla 18,8810'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 20,0050'den, sterlin/TL de yatay seyirle 22,7030'dan satılıyor. Yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 104,6'da bulunurken, avro/dolar paritesi de önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 1,0590 seviyelerinde seyrediyor.

ANALİSTLERİN GÜNDEMİ

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) faiz artışlarına beklenenden daha uzun süre devam edebileceğine yönelik endişelerin küresel ölçekte dolar talebinin arttığını bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 50 baz puan faiz artırabileceğine ilişkin beklentiler yüzde 28'e çıkarken, 25 baz puanlık faiz artış ihtimali yüzde 72 seviyesinde bulunuyor.

Fed'in bu yıl en az 75 baz puan daha faiz artıracağına yönelik beklentilerin genel olarak fiyatlamalara yansıdığını ifade eden analistler, bugün ABD'de kişisel tüketim harcamaları endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105,5 seviyesinin direnç, 103,5'in destek konumunda olduğunu kaydetti.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Kaynak: AA / Ekonomi

Amerika Birleşik Devletleri Sterlin Fed Finans Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title