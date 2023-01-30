Dolar/TL, 18,81 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 18,8120 seviyelerinde işlem görüyor.

Cuma günü, en düşük 18,7942 ve en yüksek 18,8212 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,8052'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya yatay başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 18,8120'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 20,4210'dan, sterlin/TL de yüzde 0,1 düşüşle 23,2890'dan satılıyor.

Dolar endeksi şu sıralarda yatay seyirle 101,9 seviyesinden işlem görürken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,0860'ta bulunuyor.

Analistler, bu hafta ABD, İngiltere ve Avrupa merkez bankalarının para politikası kararları ile birlikte yoğun makroekonomik veri takviminin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) ise perşembe günü politika faizlerinde 50 baz puanlık artışa gideceğinin öngörüldüğünü ifade etti.

Analistler, bugün Almanya'da Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 102,5 seviyesinin direnç, 101'in destek konumunda bulunduğunu kaydetti.