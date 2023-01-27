Dolar/TL, 18,81 seviyesinden işlem görüyor Ekonomi Haberleri Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 18,8100 seviyelerinde işlem görüyor. Dün, en düşük 18,7513 ve en yüksek 18,8270 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,8033'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 18,8100'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 20,4620'den, sterlin/TL de yüzde 0,3 düşüşle 23,2900'dan satılıyor. Dolar endeksi şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 101,9 seviyesinden işlem görürken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 azalışla 1,0870'te bulunuyor. Analistler, ABD'de dün açıklanan verilerin ardından ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) ülke ekonomisine "yumuşak iniş" yaptırabileceğine yönelik beklentilerin güçlendiğini belirterek, resesyon endişelerinin yatışmasıyla dolar endeksinin son 8 ayın dibinden toparlandığını söyledi. FED'İN 25 BAZ PUAN FAİZ ARTIRMASI BEKLENİYOR Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre Fed'in gelecek hafta politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını ifade eden analistler, mart ayındaki toplantıya ilişkin beklentilerin de 25 baz puan artış üzerine yoğunlaştığını bildirdi. Analistler, bugün ABD'de başta kişisel harcamalar ve gelirler olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğine değinerek, teknik açıdan dolar endeksinde 102,5 seviyesinin direnç, 101'in destek konumunda bulunduğunu kaydetti. Kaynak: AA / Ekonomi Sterlin Fed Finans Ekonomi Haberler

Haberler ›› Ekonomi ›› Dolar/TL, 18,81 seviyesinden işlem görüyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.