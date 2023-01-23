Dolar 18,81 TL seviyesinden işlem görüyor

Cuma günü, en düşük 18,7450 ve en yüksek 18,8459 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,8034'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya yatay başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 18,8060'tan işlem görüyor.

EURO VE STERLINDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 20,5010'dan, sterlin/TL de yüzde 0,3 yükselişle 23,3220'den satılıyor.

Düşüş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 101,7'den işlem görüyor. Avro/dolar paritesi de bugün 1,0927 ile 21 Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyesini test etmesinin ardından 1,09'un üzerinde dengelendi.

ANALİSTLER NE?

Analistler, küresel piyasalarda para politikalarına ilişkin belirsizliklerin yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bu hafta yoğun makroekonomik veri takviminin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) resesyon sinyali olarak takip ettiği 3 aylık hazine bonosu faizi ile 10 yıllık tahvil getirisi arasındaki farkın 140 baz puanla 1981'den bu yana en yüksek seviyeye çıkmasıyla Fed'in faiz artış hızını yavaşlatacağına ilişkin beklentilerin güçlendiğini aktaran analistler, buna paralel doların diğer para birimleri karşısında baskılandığını kaydetti. Analistler, bugün ABD'de öncü göstergeler endeksi ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini ifade ederek, dolar endeksinde 103 seviyesinin direnç, 101'in destek konumunda bulunduğunu bildirdi.