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Dolar/TL, 18,61 seviyesinden işlem görüyor

Ekonomi Haberleri

Dün piyasalardaki kapanışını 18,60 seviyesinden yapan dolar/TL güne yatay seyirle başlamasının ardından piyasalarda 18,61 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,3 artışla 18,60'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla 18,60'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,7 artışla 18,3570'ten, sterlin/TL yüzde 0,6 yükselişle 22,0160'tan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 106,4 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,8 artışla 1,0410'dan işlem görüyor. Analistler, ABD Merkez Bankası ( Fed ) yetkililerinin enflasyon konusunda daha alınacak önemli bir mesafe bulunduğuna işaret ettiğini ancak bankanın faiz artırım hızını yavaşlatacağına yönelik güçlü beklentilerin doları baskıladığını söyledi.

ABD'NİN GELECEK AY FAİZ ARTIRMASINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında yüzde 81 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 19 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 alık hazine bonosu getirisi arasındaki fark ise eksi 20 baz puanda bulunuyor. Analistler, bugün yurt dışında Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri ile Fed ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 105'in destek, 107,5'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA / Ekonomi

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