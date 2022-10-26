Dolar/TL, 18,61 seviyesinden işlem görüyor

Bir süredir dar bantta yatay hareket eden dolar/TL, dün de bu seyrine devam ederek günü 18,60 ile önceki kapanış seviyesinin hemen altından tamamladı. Dolar/TL, bugüne de yatay başlamasının ardından 18,61 ile dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinden işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 18,56'tan, sterlin/TL yüzde 0,1 yükselişle 21,39'dan satılıyor. Dolar endeksi, aşağı yönlü hareketine devam ederek 110,7 ile 3 haftanın en düşük seviyesine gerilerken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1'lik artışla 0,9980 seviyesinde bulunuyor. Analistler, ABD'de son açıklanan veriler ve şirket finansal sonuçlarının resesyon kaygılarını artırdığını belirterek, jeopolitik riskler ve enflasyonist endişelerin geri plana atılsa da gündemdeki yerini koruduğunu söyledi.

PİYASANIN GÖZÜ ABD VERİLERİNDE

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin para politikasında sona gelindiği beklentilerinin risk iştahının canlı kalmasını sağladığını aktaran analistler, yarın Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve cuma günü Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararları öncesi varlık fiyatlarındaki dalgalanmaların sürebileceğini ifade etti. Analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de toptan eşya stokları, dış ticaret dengesi ve yeni konut satışlarının öne çıktığını, teknik açıdan dolar endeksi için 110,5'in destek, 112,3'ün direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.