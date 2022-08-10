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Dolar/TL, 17,96 seviyesinden işlem görüyor

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Dün piyasalardaki kapanışını 17,90 seviyesinden yapan dolar/TL yeni güne de yükselişle başlamasının ardından piyasalarda 17,96 seviyelerinden işlem görüyor.

Dün yüzde değer kaybeden dolar/TL günü 17,90'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 17,95'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL 18,34'den, sterlin/TL yüzde 0,16 yükselişle 21,70'dem satılıyor. Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 106,3 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,0210'dan alıcı buluyor.

BELİRSİZLİKLER PİYASLARDAKİ OYNAKLIĞI ETKİLİYOR

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi, büyüme ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politikalarına ilişkin artan belirsizliklerle piyasalarda dalgalı bir seyir izlendiğini söyledi.
Bugün ABD'de ayrıca toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 105,5'in destek, 107,2'nin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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AA / Murat Aslan - Ekonomi

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