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Dolar/TL, 17,92 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, 17,92 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 17,92 seviyelerinde işlem görüyor.

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Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 17,92 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün yüzde 0,2 değer kazanan dolar/TL günü 17,8868'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 17,9220'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,19 primle 18,2720'den, sterlin/TL yüzde 0,11 yükselişle 21,8060'tan satılıyor.

Dolar endeksi ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) kararları sonrası dün yüzde 0,7 gerileyerek 106,4'e inerken, yeni günde bu seviyenin hemen altında 106,3 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi 0,1 azalışla 1,0190'dan alıcı buluyor.

Son 41 yılın zirvesine çıkan enflasyonla birlikte şahin tutumu ile dikkati çeken Fed, dün de politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2,25-2,50 aralığına yükseltti.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın gelecek toplantılarda daha yumuşak adımlar atılabileceği mesajının piyasalarda risk iştahını artırdığını kaydederek, bugün gözlerin ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildiğini bildirdi.

Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımlayacağı Enflasyon Raporu ve TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarının yatırımcıların odağında yer aldığını aktaran analistler, söz konusu gelişmelerin döviz kurlarında oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksi için 105,5'in destek, 108'in direnç konumuna geldiğini söyledi.

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AA / Murat Aslan - Ekonomi

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