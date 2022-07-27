Dolar/TL, 17,88 seviyesinden işlem görüyor

Dün yüzde 0,3 değer kazanan dolar/TL günü 17,86'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 17,87'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,36 artışla 18,13'den, sterlin/TL yüzde 0,13 artışla 21,54'ten satılıyor. Dolar endeksi şu sıralarda yatay seyirle 107 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise 0,2 artışla 1,0140'tan alıcı buluyor.

GÖZLERİN FED'İN FAİZ KARARINDA

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) bugünkü para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar öncesinde varlık fiyatlarında oynaklığın devam ettiğini bildirdi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bugün yüzde 75 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışı yapacağı tahmin edilirken, Fed üyelerinin net sözle yönlendirmelerine karşın yatırımcılar yüzde 25 ihtimalle 100 baz puanlık faiz artışı yapılabileceği beklentisini koruyor.

PİYASALARDA SON DURUM

ABD'de artan resesyon endişelerinin tahvil piyasalarında alış ağırlıklı seyri desteklemeye devam ettiğini aktaran analistler, söz konusu durumun dolar talebinin güçlü kalmasında etkili olduğunu söyledi.

Analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve bekleyen konut satışlarının öne çıktığını belirterek, teknik açıdan dolar endeksi için 105,5'in destek, 108'in direnç konumuna geldiğini ifade etti.