Dolar/TL 17,21 seviyelerinde işlem görüyor - Haberler

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Dolar/TL 17,21 seviyelerinde işlem görüyor

AA - Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi
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Çarşamba günü kapanışı 17,14 seviyelerinden yapan Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından piyasalarda 17,21 seviyelerinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 2,3 üzerinde 17,1485'ten tamamladı.
Dolar/TL, bugün de yükselişine devam ederek saat 10.35 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,4 artışla 17,2070'ten işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 18,4270'ten, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kaybıyla 21,5250'den satılıyor. Dolar endeksi, 102,5 seviyelerinde yatay hareketine devam ederken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugünkü faiz kararı öncesi avro/dolar paritesi 1,0710 ile önceki kapanış seviyesinin hemen altında dengelendi. Analistler, enflasyon ve büyüme beklentilerini etkileyebilecek her türlü veri ve gelişme öncesi artan yatırımcı hassasiyetinin, piyasalarda oynaklığın yüksek seyretmesine neden olduğunu söyledi.

GÖZLER ABD'NİN ENFLASYON VERİLERİNDE

Yarın açıklanacak ABD'nin enflasyon verileri öncesi ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 3'ün üzerindeki seyrine devam ettiğine dikkati çeken analistler, tüm bu gelişmelerle dolara olan talebin gücünü koruduğunu ifade etti. Analistler, bugün ECB'nin faiz kararı ve sonrasında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın para politikası yol haritasına ilişkin yapacağı yönlendirmelerin takip edileceğini vurgulayarak, teknik açıdan dolar endeksi için 101,8'in destek, 103,1'in ise direnç olarak izleneceğini kaydetti. ECB'nin bugünkü toplantıda faizleri değiştirmese de "şahin" bir duruş sergilemesi beklenirken, piyasalarda bankanın eylül ayına kadar 75 baz puanlık faiz artırımına gideceği ve ilk adımı temmuzda atacağı fiyatlanıyor.

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AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi

Sterlin Finans Ekonomi Haberler

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