Dolar/TL 16,43 seviyelerinde işlem görüyor - Haberler

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde 16,4034'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.40 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,2 artışla 16,4340'tan işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 17,6270'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 20,6970'ten satılıyor.

BÜYÜME ODAKLI ENDİŞELER SÜRÜYOR