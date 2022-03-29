Dolar/TL 14,83 seviyelerinde işlem görüyor

Dün dar bant içindeki seyrine devam eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,13 altında 14,8166'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla 14,83 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 16,33'ten, sterlin/TL ise 19,43'ten satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 98,9 seviyesinde bulunurken, avro/ Dolar paritesi yüzde 0,2 değer kazancıyla 1,10'dan alıcı buluyor.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin risk algısını kısmen de olsa düşürdüğünü ve doları diğer para birimleri karşısında baskıladığını bildirdi. Bugün İstanbul'da Rusya ve Ukrayna yetkilileri arasında devam eden görüşmeden gelecek haberlerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini belirten analistler, ayrıca ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin konuşmalarının da gündemde olduğunu söyledi.

GÖZLER TCMB GENEL KURULU'NDA

Analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de tüketici güven endeksi, JOLTS açık iş sayısı ve konut satışlarının öne çıktığına değinerek, yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun, bankanın genel kurul toplantısında yapacağı konuşmanın takip edileceğini dile getirdi. Teknik açıdan dolar endeksinde 99,4 seviyesinin önemli direnç olduğunu aktaran analistler, 98,5'in destek konumunda olduğunu kaydetti.