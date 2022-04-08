Güne yükselişle başlayan dolar 14,75'ten işlem görüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Güne yükselişle başlayan dolar 14,75'ten işlem görüyor

AA - Murat Aslan - Ekonomi
 - Güncelleme:

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 14,75 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 16,03'ten, sterlin ise 19,24'ten satılıyor.

Dün, dar bant içindeki hareketini sürdüren dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 14,7389'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.05 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 14,7480 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 16,0380'den, sterlin/TL yüzde 0,17 düşüşle 19,2440'tan satılıyor. Dolar endeksi bugün yüzde 0,1 artışla 26 Mayıs 2020'den bu yana en yüksek seviye olan 99,9'da bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,0870'ten alıcı buluyor.

ABD TAHVİL FAİZLERİ SON ÜÇ YILIN ZİRVESİNDE

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) agresifleşen şahin politikalarının doları diğer para birimleri karşısında desteklemeye devam ettiğini bildirdi. Tahvil piyasalarında söz konusu yönlendirmelerle satış baskısının güçlendiğini aktaran analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 2,67 ile son üç yılın en yükseğinde seyrettiğini ifade etti.

Analistler, Fed'in bilanço küçültmesine yönelik detaylara ilişkin sözle yönlendirmelerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydederek, bugünün veri takviminde ABD'de toptan eşya stoklarının öne çıktığını belirtti.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / Murat Aslan - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Sterlin, dolar, Fed, Finans, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title