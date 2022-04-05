Dolar/TL 14,71 seviyelerinde işlem görüyor

Dün, dar bant içindeki hareketini sürdüren dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde, 14,6890'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 14,7130 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 16,1640'tan, sterlin/TL ise 19,3350'ten satılıyor. Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 98,9 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi de yüzde 0,1 artışla 1,0990'dan alıcı buluyor.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin belirsizliklerin sürmesi ve artan enflasyonist baskılara karşın küresel piyasalarda iyimserliğin korunduğunu belirterek, bu durumun doları diğer para birimleri karşısında baskıladığını kaydetti. ABD'nin tahvil piyasasında satış baskısının devam ettiğini bildiren analistler, ABD'nin 10 yıllık ve 2 yıllık tahvil faizlerinde getiri eğrisinin terse dönmesine karşın aradaki getiri farkının genişlememesinin, olumsuz fiyatlamaları sınırladığını ifade etti. Analistler, ABD ve Avrupa'nın Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar üzerinde çalıştığı yönündeki haberlerin ardından konuyla ilgili gelişmelerin gündemin odağına yerleştiğine değinerek, bugün dünya genelinde hizmet sektör ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi ile ABD'de dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini söyledi.