ABD başkanlık seçimlerinin ardından dolar endeksi, bir yılın zirvesine ulaştı!

ABD dolarının, aralarında Euro ve Japon Yeninin de bulunduğu 6 büyük para birimine karşı değerini ölçen dolar endeksi (DXY) 106,60'a çıkarak son bir yılın zirvesine tırmandı. DXY'de bu seviyeler en son geçen yıl ekim ayının sonunda görülmüştü. DXY, bu yıl eylülde 100,00 sınırına kadar gerilemişti. Öte yandan EUR/USD paritesi ise 1,0550 ile son bir yılın dibine demir attı.

ABD TAHVİL FAİZLERİ YÜKSELİYOR

Bir diğer dikkat çeken gelişme tahvillerde yaşanıyor. 10 yıllık ABD tahvil faizleri de %4,48 ile son 4,5 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Eylül ortasında 10 yıllık tahvil getirisi %3,60'a kadar gerilemişti. Dün açıklanan ABD enflasyon rakamlarının ekim ayında yükselişe geçmesi de faizde artışı tetikledi.

14 KASIM 2024 DOLAR FİYATI

Öte yandan içeride dolar, küresel piyasalardaki harekete rağmen stabil görünümünü koruyor. Bankalar arası piyasada 14 Kasım 2024 dolar fiyatı 34,34 TL'den güne başlıyor. Dolarda kısa vadede 34,38 TL direnç ve 34,28 TL destek olarak izleniyor.