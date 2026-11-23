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BURHAN SANSARLIOĞLU / ALİ CANBERK ÖZBUĞUTU - Dolar endeksinin son 19 ayın en yüksek seviyesine çıkması, gelişmekte olan ülkelere sermaye akımlarını zayıflatırken emtia piyasasını da baskılıyor.

ABD'de açıklanan verilerin ülke ekonomisinin gücünü koruduğuna işaret etmesi, ülkede enflasyonist baskıların devam etmesi ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen "şahin" açıklamalar bankanın para politikasında sıkılaşma sürecini hızlandırabileceği endişelerini artırırken bu durum dolara olan talebin güçlenmesinde de etkili oluyor.

Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarında enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesi konusunda ilave faiz artışlarının muhtemelen uygun olacağı görüşü öne çıktı.

Bazı üyelerin, enflasyon verilerinin tahminleri aşması durumunda aralıkta 25 baz puandan daha büyük bir artışın değerlendirilebileceği görüşünde olduğu tutanaklarda yer aldı.

Öte yandan, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyonla mücadele için agresif adımlar atılması gerektiğini belirterek, fiyatların beklentilerinin üzerinde artmaya devam etmesi nedeniyle merkez bankasının "insanları şaşırtması" gerektiğini ifade etti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr da enflasyon baskılarının devam ettiği ekonomide daha sıkı para politikasını destekleme eğiliminde olduğunu belirtti. Barr, "Ekonomi şu anda öngördüğüm şekilde gelişirse faiz oranlarının daha da artırılmasının uygun olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise faiz oranlarının daha da artırılması gerektiğini ancak Fed'in ekonominin nasıl şekillendiğini değerlendirirken para politikasını sıkılaştırma konusunda ölçülü bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini kaydetti.

Bu gelişmelerin ışığında piyasa beklentileri yeni yılda Fed'in peş peşe faiz artırımlarına gidebileceğini fiyatlarken bankanın aralık dahil gelecek 4 toplantının 2'sinde faiz artışı yapılabileceği ihtimalleri güçlendi.

Yapay zeka yatırımlarına yönelik sermaye akışının sürmesi de dolara talebi artırıyor

Yapay zeka yatırımlarına yönelik sermaye akışının sürmesi de dolara talebin artmasına neden oluyor.

Söz konusu gelişmelerle dolar endeksi, geçen hafta perşembe günü 103,97 ile Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından 103,8'de dengelendi. Böylece dolar endeksi, 2025 sonuna göre yüzde 5'in üzerinde yükseldi.

Para politikasında ilave sıkılaşmaya gidilebileceğine yönelik beklentilerin desteğiyle diğer para birimleri karşısında güç kazanan dolar endeksi, yeni haftaya sınırlı bir değer kaybıyla başladı.

Dolar güçlendiğinde, özellikle ABD faizlerinin yüksek olduğu dönemlerde, yatırımcılar gelişmekte olan ülkelerdeki riskli varlıklardan çıkıp dolar cinsinden varlıklara yönelirken söz konusu gelişmelere paralel olarak önde gelen gelişmekte olan ülkelerin borsalarında gerileme görüldü.

Ekim sonuna göre Macaristan borsasında yüzde 5,2, Güney Afrika borsasında yüzde 2,6, Çek Cumhuriyeti borsasında yüzde 2,3, Çin borsasında yüzde 1,8, Meksika borsasında yüzde 1,6 ve Brezilya borsasında yüzde 0,9 civarında gerilemeler görüldü.

Emtia piyasasına da bakıldığında ekim sonuna göre, gümüş yüzde 16,9, bakır yüzde 15,5, platin yüzde 9,5, paladyum yüzde 9,1 ve altın yüzde 8,8 değer kaybetti.

Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapışkan enflasyonun Fed'in ilave faiz artırımlarına gideceğine yönelik beklentilere neden olduğunu, bunun da doları güçlendirdiğini belirtti.

Doların aynı zamanda yapay zeka alanındaki yatırım patlamasını finanse etmek için ihtiyaç duyulan sermaye girişleriyle de desteklendiğini ifade eden Marey, "Güçlenen dolar ve yapay zeka yatırımlarıyla bağlantılı sermaye girişleri, gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımlarını zayıflatıyor. Doların güçlenmesi, emtia piyasasındaki ürünleri ABD dışındaki alıcılar için daha pahalı hale getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Marey, güçlü doların ABD'de ithalat fiyatlarını sınırlayarak yurt dışı kaynaklı enflasyonist baskıların bir kısmını dengelemesine ve Fed'in enflasyonu yeniden hedef seviyesine indirmesine yardımcı olmasının beklendiğini belirtti.

Kaynak: AA