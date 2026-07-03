Serbest piyasada döviz fiyatları
Dolar 46,7970 liradan, euro ise 53,6430 liradan güne başladı. Kapalıçarşı’da dolar 46,7950 liradan alınıp 46,7970 liradan satılırken, euro 53,6410 liradan alınıp 53,6430 liradan satılıyor.
Dolar 46,7970 liradan, euro ise 53,6430 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 46,7950 liradan alınan dolar 46,7970 liradan, 53,6410 liradan alınan euro ise 53,6430 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 46,68 liradan, euro ise 53,55 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı