Haberler

Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada döviz fiyatları
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dolar 46,7970 liradan, euro ise 53,6430 liradan güne başladı. Kapalıçarşı’da dolar 46,7950 liradan alınıp 46,7970 liradan satılırken, euro 53,6410 liradan alınıp 53,6430 liradan satılıyor.

Dolar 46,7970 liradan, euro ise 53,6430 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 46,7950 liradan alınan dolar 46,7970 liradan, 53,6410 liradan alınan euro ise 53,6430 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 46,68 liradan, euro ise 53,55 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İşin içinde memurlar da var! Sahte evrak çetesine operasyonda onlarca gözaltı

Operasyonu Bakan Gürlek duyurdu! İşin içinde memurlar da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çorum'da uzun süredir görüşmediği babasının evine tüfekle ateş açtı

Uzun süredir görüşmediği babasının evini basıp kurşun yağdırdı
Sahadan teyit geldi: PKK, Gara Dağı'ndaki en kritik kampını boşalttı

Sahadan teyit geldi! PKK'da dikkat çeken hareketlilik
90+13'teki golleri iptal edilip elendiler! Portekiz-Hırvatistan maçında nefes kesen son

90+13'teki mucize golleri iptal edildi! Dünya Kupası'na dramatik veda
Şam Valisi İdlibi: Bombalı saldırı el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildi

Komşudaki kan donduran facianın nedeni belli oldu
Arda Turan'ın 4 yıldaki değişimi olay oldu

4 yılda bambaşka biri oldu! Arda Turan'ın son hali bomba
İngiliz turist, eşini ve ona engel olmaya çalışan çocuklarını acımasızca darbetti

Marmaris'te turist dehşeti! Bir anda içeri dalıp acımasızca saldırdı
Öğrencilerine cinsel içerikli fotoğraf gönderen öğretmen tutuklandı

Telefondaki fotoğrafları gören polis, öğretmeni jet hızıyla tutukladı