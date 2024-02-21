Dolar 31 TL'yi gördü

Son günlerde yükselişini sürdüren dolar, sabah saatlerinde 30,95 TL işlem görürken 30,99 TL seviyesini zorlayıp kısa süreliğine 31 TL'yi test etti. Euro ise 33,47 TL'den işlem görüyor.

MERKEZ BANKASI YARIN POLİTİKA FAİZİNİ AÇIKLAYACAK

Yarın açıklanacak Merkez Bankası politika faiz kararı öncesinde doların tekrar yükselişe geçmesi dikkat çekerken kurumda başkan değişikliği sonrası tüm beklentiler faizin sabit bırakılması yönünde. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyon raporu sunumunda faizde artışı döngüsünün sonlandırıldığını ancak faiz indirimini konuşmak içinse erken olduğunu belirtmişti.

Karahan açıklamasında "Faiz artışı döngüsünü sonlandırdığımızı ilan ettik, fakat indirimi konuşmak için fazlasıyla erken. Aylık enflasyona baktığımızda, geçici etkileri dışlayarak ana eğilimi okuduğumuzda hem 2024 hem de 2025 hedefinin tutabilecek durumda olduğunu görmemiz gerekiyor. O dönemde faiz indirimini konuşmaya başlayabiliriz. Şimdi fazlasıyla erken." ifadelerini kullanmıştı.