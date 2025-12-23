Dolap, Döngüsel Etki Raporu'nun ikincisini yayımladı

Dolap, 2024 yılına ait Döngüsel Etki Raporu'nun ikincisini paylaştı.

Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, Dolap, geçen yıl 16 milyondan fazla ürünü yeniden dolaşıma kazandırırken, her bir satış yeni üretim ihtiyacını azaltarak doğal kaynak kullanımı, enerji tüketimi ve karbon salımı üzerinde pozitif etki yarattı.

Dolap'ta gerçekleşen her alışveriş, ürünlerin yaşam döngüsünü uzatarak "kullan-at" anlayışına alternatif tüketim kültürünü güçlendiriyor.

İkinci el alışverişin daha adil, erişilebilir ve sürdürülebilir bir tüketim modeline geçişte kritik bir rol oynadığını ortaya koyan Döngüsel Etki Raporu'na göre, tek bir giysinin ikinci el dolaşımına sokulması ortalama 25-30 kilogram karbondioksit salımını engelliyor. Yeniden kullanım, geri dönüşüme kıyasla yüzde 90'a varan enerji tasarrufu sağlıyor ve binlerce litre su kullanımının önüne geçiyor.

80 bin 456 aracın trafikten çekilmesine eş değer kazanç

Geçen yıl platform üzerinden gerçekleştirilen ikinci el ürün satışları sayesinde 307 bin 340 ton karbondioksit eşdeğeri (CO2e) karbon ayak izinin oluşması engellendi. Bu miktar, 80 bin 456 benzinli aracın bir yıl boyunca trafikten çekilmesine, 71 bin 882 evin yıllık elektrik tüketimine veya 177 milyon litre dizel kullanımına eşdeğer bir kazancı ifade ediyor.

Karbon ayak izi azaltımında en yüksek katkı, kadın ve erkek, elektronik, ev ve yaşam ile bebek ve çocuk kategorilerinde gerçekleşti. Satış verileri baz alındığında, geçen yıl karbon salımının en fazla önlendiği ürünler arasında pantolon, kahve makinesi, bebek arabası ve puset öne çıktı.

Platform üzerinden geçen satılan yaklaşık 8 milyon giysi sayesinde 446 milyon litre su kullanımının, 35,7 ton tekstil atığının ve 307 bin 340 ton CO2e karbon ayak izinin oluşması önlendi. Hesaplamalar, yeniden satışa sunulan tekstil ürünleri sayesinde 3 bin 245 kişinin bir yılda oluşturacağı toplam tekstil atığının sistem dışına çıkmasının önlendiğini ortaya koydu.

Kullanmadıkları ürünleri ikinci el olarak uygulama üzerinden satarak gelir elde eden binlerce kadın, ev ekonomisine katkı sağlarken aynı zamanda döngüsel ekonomiyi de destekliyor. Döngü, ekonomik tasarrufla birlikte toplumsal dayanışmayı da destekleyen bir etki alanı oluşturuyor.

Dolap, döngüsel ekonomi yaklaşımını sosyal etki projeleriyle desteklemeyi sürdürüyor. Depremden etkilenen kadınlara yönelik hayata geçirilen "Hayallerime Giden Yol" programı kapsamında satış ve dijital mağazacılık eğitimleri verilerek, katılımcıların sürdürülebilir gelir elde etmeleri destekleniyor.

Platform ayrıca, "Giy, Sat, Bağışla" yaklaşımıyla kullanıcıların satış gelirlerinden sivil toplum kuruluşlarına bağış yapabilmesine imkan tanıyor.

İkinci el Z kuşağında yeni tüketim normuna dönüşüyor

Raporda yer alan küresel veriler, ikinci el alışverişin özellikle genç nesilde hızla yaygınlaştığını gösteriyor. Z kuşağının önemli bir bölümü ikinci el giyimi yeni bir tüketim normu olarak görürken, küresel ikinci el pazarının gelecek yıllarda hızla büyümesi bekleniyor.

İl bazında yapılan hesaplamalar, Dolap üzerinden gerçekleşen ikinci el satışların Türkiye'nin dört bir yanındaki illerde yalnızca bireysel değil, bölgesel ölçekte de karbon salımını azalttığını ortaya koyuyor.

Satışların çevresel etkisi, il düzeyinde ortalama ürün başına düşen karbon ayak izi verileriyle hesaplanarak, döngüsel ekonominin yaygınlaştıkça çevresel faydayı ülke geneline yayılan somut bir etkiye dönüştürebildiğini gösteriyor.