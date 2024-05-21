DOKAP, Çorum'da 8 Tarımsal Projeye 31 Milyon Hibe Desteği Sağlayacak

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresince, Çorum'da kamu kurumları tarafından hazırlanan 8 tarımsal projeye 31 milyon 441 bin hibe desteği sağlayacak.

Valilikte düzenlenen imza töreninde konuşan Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, İl Özel İdaresi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan 8 projenin Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından desteklenmeye değer bulunduğunu açıkladı.

Çorum'un coğrafi konumuyla bölgenin kucaklaştığı, çeşitli kültürlere ev sahipliği yapmış, tarihi dokusu, kültürel mirası ve zenginlikleriyle ekonomik ve sosyal kalkınma potansiyeline sahip bir şehir olduğunu dile getiren Vali Dağlı, "Özellikle tarımsal üretim ve makine sanayisiyle ön plana çıkmaktadır. 1 milyon 278 bin 381 ha yüzölçümüne sahip Çorum'un yüzde 43,4'ü tarım arazisidir. Arazi büyüklüğü açısından 81 il arasında 9. sırada bulunmaktadır. Çorum ekonomisinin yüzde 20'si tarım sektöründen oluşmaktadır. İlimiz, tritikale, kuru soğan, çörek otu, yeşil mercimek, nohut, fiğ dane, çeltik, yağlık ayçiçeği, arpa, ceviz ve buğday üretiminde Türkiye'de ilk on içerisinde yer almaktadır. Coğrafi konumu açısından önemli bir tarım potansiyeline sahip olan ilimizde; tarımsal sulama alanlarının, tarımsal ürün çeşitliliğinin ve kapasitesinin arttırılması, kırsal kalkınmaya öncelik verilmesi, devletimizin tarım politikaları kapsamında çiftçilerimize sağlanan destekler ve özellikle kadınların tarımsal üretime katılımının ve istihdamının sağlanması yönelik olarak kurumlarımız tarafından birçok proje yürütülmektedir" dedi.

Vali Dağlı, 40 milyon 420 bin yatırım tutarına sahip Kalecik kaya, Hacı bey-Salur Köyü Sulama projeleri, Zirai Mücadele İHA Kullanımı projesi, İskilip Çilek Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi, DOKAP Patates ve Soğan Soğuk Hava Deposu Projesi, DOKAP ile Balımı Paketliyorum Projesi, Çiğ Süt Soğutma ve Depolama Projesi, Osmancıkta Tarımın Geleceği İçin Sera Projesi'ne DOKAP tarafından 31 milyon 441 bin hibe desteği sağlanacağını ifade etti.

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin de Çorum ve Amasya illerinin 2021 yılında DOKAP'a dahil olduğunu hatırlatarak, "DOKAP olarak 2021 yılından bu yana Çorum'a destek vermeye başladık. Üreten, gelişen, büyüyen bir şehrimiz Çorum. Tarım, sulama, hayvancılık, turizm ve eğitim projelerine desteğimiz devam ediyor. Bugünde iki sulama, 5 tane bitkisel üretim ve hayvancılık ve kültür olmak üzere toplam 8 projenin imza töreni için bir araya geldik. Çorum tarımına katkı sağlayacak olan bu projelerin hazırlanmasında emeği geçen proje ekiplerimiz ve kurumlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ÇORUM