Doğuş Otomotiv, Volkswagen ile Türkiye'de üretim için niyet mektubu imzaladı

Doğuş Otomotiv, Volkswagen ile Türkiye'de üretim için niyet mektubu imzaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Doğuş Otomotiv, Volkswagen binek otomobillerin Türkiye'de üretim seçeneklerinin değerlendirilmesi için niyet mektubu imzaladığını KAP'a bildirdi. İşbirliğiyle Türkiye pazarına yeni teknolojilere uygun ürünler sunulması ve sektörün gelişimine katkı sağlanması öngörülüyor.
Doğuş Otomotiv, Volkswagen ile markanın binek otomobillerinin Türkiye'de üretim seçeneklerinin değerlendirilmesine ilişkin niyet mektubu imzaladı.
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret AŞ, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden konuya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, "Şirketimiz ile Volkswagen Grup Şirketleri arasında Volkswagen binek marka otomobillerin Türkiye'de üretilebilmesi seçeneklerinin değerlendirilmesine ilişkin niyet mektubu imzalanmıştır." ifadesi kullanıldı.
Öte yandan gerçekleştirilecek yeni işbirliğiyle, Türkiye pazarına katma değerli ve yeni teknolojilere uygun ürünler sunulması, ülke otomotiv sektörünün gelişimine katkı sağlanması öngörülüyor.