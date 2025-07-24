Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği ve Şekerbank'tan İhracatçılara Destek Protokolü

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) ile Şekerbank arasında, ihracatçı firmalara finansman desteği sağlayacak işbirliği protokolü imzalandı.

DKİB'den yapılan açıklamada, Şekerbank ile gerçekleştirilen işbirliğiyle bölge ihracatçılarının çevresel sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm süreçlerine katkı sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

DKİB üyesi firmalara protokol kapsamında yeşil dönüşüm ve dijitalleşme hedefleri doğrultusunda uygun koşullarda finansman desteği sunulacağı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"DKİB, bölge ihracatçılarına yönelik desteklerini artırarak sürdürüyor. Bu kapsamda Şekerbank ile imzalanan işbirliği protokolü sayesinde Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki ihracatçı firmalar, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, atık yönetimi, temiz ulaşım, ihracat finansmanı, dijital dönüşüm ve işletme sermayesi gibi alanlarda uygun finansman imkanlarına erişebilecek."

Açıklamada, protokolün DKİB Genel Sekreteri Ongan Bahadır ile Şekerbank Karadeniz Bölge Müdürü Aykut Taşlık tarafından imzalandığı kaydedildi.

Öte yandan açıklamada, söz konusu işbirliği çerçevesinde finansman desteğinin yanı sıra Şekerbank tarafından ihracatçı firmalara sağlanacak olanaklar da aktarıldı.