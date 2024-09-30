Üye Girişi
Haberler

Doğu Karadeniz'de 4. Sürgün Çay Beklentisi

Doğu Karadeniz'de 4. Sürgün Çay Beklentisi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğu Karadeniz'de aşırı yağışların ardından gelen sıcak hava çay bitkisini yeniden yeşertti ve 4. sürgün için beklentileri artırdı. Üreticiler, ÇAYKUR'dan fabrikaları açık tutmasını talep ediyor.

Doğu Karadeniz'de geçtiğimiz haftalarda etkili olan şiddetli yağışlar sonrası bölgede etkili olan sıcak havalar 3 sürgün olarak toplanan çayda 4. sürgünün de gelmesini sağladı.

Doğu Karadeniz'de Rize, Artvin, Trabzon, Giresun ve Ordu'da yaklaşık 800 bin dekar alanda yaklaşık 200 bin üretici tarafından üretimi gerçekleştirilen çayda 3. sürgünü tamamlanmak üzere. 2024 yılı yaş çay sezonunun birinci sürgünü Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından 4 Mayıs 2024'te açıldı. 2. Sürgün yaş çay kampanyası ise yine ÇAYKUR tarafından 26 Haziran 2024 tarihinde başlarken 3. sürgün ise 15 Ağustos 2024 tarihinde başladı. 3. sürgünün bitiş tarihi henüz netleşmezken, bazı bölgelerde çay yeniden yeşermeye başladı.

Normal şartlarda 3 sürgün olarak toplanan çay Doğu Karadeniz Bölgesini etkisi altına alan şiddetli yağışlar ve hemen akabinde gelen sıcak havalar nedeniyle yeniden yeşermeye başladı. Çayını özel sektöre yok pahasına satmak istemeyen çay üreticileri ise ÇAYKUR'a "4. Sürgün için fabrikaları açık tutun" diyerek seslendi.

Yağışların ardından gelen sıcak hava ve güneşin çay bitkisinin sanki ilk sürgünmüş gibi verimli gelmesine sebep olduğunu ifade eden Fetiye Yıldırım "4. sürgün çay gelmiş. Bu gidişle 5. sürgün bile gelir. Havalar güzel gittiği için çay yeniden geldi. Havalar böyle güzel giderse daha da güzel gelir. Çok güzel, Maşallah ilk sürgün çayı gibi geldi" ifadelerini kullandı.

Bir başka çay üreticisi Firdevs Ferah ise ÇAYKUR'un fabrikaları açık tutmasını istediklerini ifade ederek "Allah'ıma çok şükür olsun. Bu havalar nedeniyle 4. srgün çay da geldi. Bu gidişle 5'te gelecek. ÇAYKUR fabrikalarımızı açsın, kapatmasın. Özel sektörün verdiği fiyat ile geçinemiyoruz. Çaylıklarımız yem yeşil oldu" dedi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Yerel Haberler Doğu Karadeniz Hava Durumu Ekonomi Güncel Çaykur Çaykur Tarım rize Çay

İsrail, Hamas'ın Lübnan lideri Fetih Şerif Ebu El Emin'i öldürdü

İsrail'den Nasrallah sonrası bir suikast daha! Hamas'ın kritik ismi öldürüldü

 Pezeşkiyan'ın Haniye çıkışı İran'ı karıştırdı: ABD ve Avrupalı liderler bize yalan söyledi

Pezeşkiyan'ın sözleri sonrası İran halkı soluğu sokaklarda aldı

 Mansur Yavaş sabotaj görüntülerini paylaşıp, vatandaşları uyardı

Görüntüyü paylaşıp vatandaşları açık açık uyardı
Sinan Ateş davası bugün! Duruşma öncesi Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak 'kiralık katil' çıkışı

Duruşma öncesi Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak "kiralık katil" çıkışı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojin Kabaiş olayı nedir? Rojin Kabaiş nerede kayboldu? A101 AKTÜEL KATALOĞU 3 EKİM A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? BİM AKTÜEL KATALOĞU 2 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 2 Ekim Çarşamba günü Bim'e hangi ürünler gelecek? GELİNİM MUTFAKTA 30 EYLÜL 2024 CANLI İZLE! KANAL D canlı izleme linki Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? Aramızda Kalmasın konuğu kimdir? Serpil Çakmaklı kimdir? Serpil Çakmaklı kaç yaşında, nereli? Fetih Şerif Ebu El Emin kimdir? Fetih Şerif Ebu El Emin öldürüldü mü? BUDO SEFERLERİ İPTAL! Hangi seferler iptal edildi? BUDO seferleri ne zaman açılacak? 30 Eylül Eskişehir Hava durumu | Eskişehir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Eskişehir hava nasıl olacak? SON DAKİKA: 30 Eylül okullar tatil mi 2024? Okullar tatil edildi mi? 30 Eylül Aydın Hava durumu | Aydın günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Aydın'da hava nasıl olacak? 30 Eylül Manisa Hava durumu | Manisa günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Manisa'da hava nasıl olacak?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });