Doğu Avrupa ülkeleri, Ukrayna'dan ithal edilen tahıldan şikayetçi

Avrupa Birliği (AB) üyesi bir grup ülke, Ukrayna'dan ithal edilen gıda ve tahılın iç piyasada yerel üreticileri olumsuz etkilemesinden şikayet etti.

Avrupa Birliği (AB) üyesi bir grup ülke, Ukrayna'dan ithal edilen gıda ve tahılın iç piyasada yerel üreticileri olumsuz etkilemesinden şikayet etti.

AB Komisyonunun Tarımdan Sorumlu Üyesi Janusz Wojciechowski, AB üyesi 27 ülkenin tarım bakanının Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantı bitiminde açıklamalarda bulundu.

Gıda piyasasındaki durumu gözden geçirdiklerine işaret eden Wojciechowski, "Toplantıda en hassas konu, Ukrayna'dan gıda ithalatıydı." dedi.

Wojciechowski, Ukrayna'ya sınırı olan Polonya, Romanya, Macaristan, Slovakya ile Bulgaristan gibi bazı Doğu Avrupa ülkelerinin tarım ve gıda piyasalarındaki durum üzerinde durduklarını belirterek, "Ürünlerini satmakta sıkıntı yaşayan çiftçilerimizin sorunlarını çözmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Rusya- Ukrayna Savaşı'nın başında Ukrayna'dan AB'ye gıda ithalatının neredeyse tamamen durduğunu anımsatan Wojciechowski, bu durumun AB'nin karadan gıda ürünlerinin taşınmasını sağlayan "dayanışma hatları" ile değiştiğini dile getirdi.

Wojciechowski, AB'ye Ukrayna'dan yapılan tarım ürünü ithalatının 2022'de bir önceki yıla kıyasla arttığını vurgulayarak, "2021'de 287 bin ton olan buğday ithalatı, 2022'de 2 milyon 849 bin ton oldu. Mısır ithalatı, 7 milyon 309 bin tondan 2022'de 12 milyon 20 bin tona çıktı. Ayçekirdeği 25 bin tondan 2022'de 1 milyon 855 bin tonu buldu. Bu durum Ukrayna ile komşu olan ülkelerde bazı sorunlara neden oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bunun Ukrayna'ya komşu ülkelere özgü bir sorun olduğuna dikkati çeken Wojciechowski, Ukrayna'dan ithalatı engellemek, durdurmak veya ithalatı azaltmak için herhangi bir girişim olmadığını belirtti.

"Bu durumdan etkilenen çiftçileri desteklememiz gerekiyor." diyen Wojciechowski, kriz rezervini kullanmayı çok ciddi şekilde değerlendireceklerini, durumu daha fazla analiz ederek bir çözüm geliştireceklerini söyledi.

Wojciechowski, "Ukrayna'ya komşu ülkelerdeki tahıl depoları tamamen doldu. Çiftçi ürettiğini satamıyor. Bu, bir tür destek programı ile ele alınması gereken bir sorun." dedi.