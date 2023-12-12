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Doğu Anadolu Medikalciler Derneği'nin Genel Kurulu Erzurum'da Gerçekleştirildi

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Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde Doğu Anadolu Medikalciler Derneği'nin 4. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Ali Aydın, genel kurul sonunda DOMED Başkanlığına seçildi.

Merkezi Erzurum'da bulunan Doğu Anadolu Medikalciler Derneği'nin (DOMED) 4. 0lağan Genel Kurulu, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ETSO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

ETSO Meclis Salonu'nda yapılan genel kurula, Erzurum ve Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden derneğe üye medikalciler katıldı. Divan başkanlığını, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı ve Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF) Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Er'in yaptığı genel kurul sonunda gerçekleştirilen seçimde DOMED Başkanlığına Ali Aydın getirildi.

DOMED üyelerini ETSO'da ağırlayan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın ile Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz, genel kurul sonunda Malatya TSO Meclis Başkanı Hakan Er ve dernek üyeleriyle toplu fotoğraf çektirdi.

Başkan Özakalın'ın, DOMED'in yeni başkanı Ali Aydın'ı tebrik ederek genel kurulun hayırlı olması dileğinde bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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