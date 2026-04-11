DAİB'te Ömer Madırlı dönemi

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) 2026 yılı Olağan Genel Kurulu'nda Ömer Madırlı, 481 oy alarak yeni başkan seçildi. Mevcut Başkan Ethem Tanrıver'in aday olmadığı seçimde, Madırlı üyelerine teşekkür ederek ihracatı artırma hedeflerini dile getirdi.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) 2026 yılı Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Ethem Tanrıver'in aday olmadığı seçimde Ömer Madırlı, DAİB'in yeni başkanı oldu.

Genel kurulda başkanlık için iki aday yarıştı. Yapılan oylama sonucunda Ömer Madırlı 481 oy alırken, Abdullah Atalay 328 oy alabildi.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından salonda büyük bir heyecan yaşandı. DAİB üyeleri yeni Başkan Ömer Madırlı omuzlara alarak seçimi kazanmanın sevincini yaşadı.

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Madırlı, tüm üyelere desteklerinden dolayı teşekkür ederek, 'Bölge olarak önümüzdeki süreçte üyelerime en iyi hizmeti ve desteği sağlayarak ihracatımızı artırmak için yoğun çaba harcayacağız' dedi. - ERZURUM

