Lokman Hekim Üniversitesi'nden depremzede öğrencilere gözlük temini

Lokman Hekim Üniversitesi ve Malatyalı İş Adamları Derneği işbirliğiyle Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki 97 öğrenciye gözlük temin edildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Lokman Hekim Üniversitesi Optisyenlik Programı ve Malatyalı İş Adamları Derneği işbirliğiyle sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremden etkilenen Doğanşehir Fen Lisesi öğrencilerine yönelik yürütülen çalışmada, 97 öğrencinin gözlük ihtiyacı karşılandı.

Projeye, Optisyenlik Programı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Havva Sibel Kurt, DSÜ öğretim elemanı Uzm. Opt. Ercan Aktürk ve programın 5 öğrencisi katıldı.

Saha çalışmasında öğrencilerin görme taramaları yapıldı, refraksiyon ölçümleri gerçekleştirildi ve ihtiyaç tespiti sonrası uygun gözlük temini sağlandı. Süreç, yalnızca teknik bir uygulama değil, öğrencilerin eğitim hayatlarını doğrudan etkileyen bir destek çalışması olarak planlandı.

Öğrencilerin akademik performansını ve öğrenme motivasyonunu artırmak için görme kusurlarının erken dönemde tespit edilmesine yönelik çalışma, deprem sonrası yeniden toparlanma sürecindeki gençlerin eğitim hayatına somut bir katkı sunmayı hedefledi. Proje sayesinde öğrenciler, derslerini daha sağlıklı koşullarda takip edebilecek optik desteğe kavuştu.

Sosyal sorumluluk çalışması, Optisyenlik Programı öğrencileri için önemli bir saha deneyimi niteliği de taşıdı. Katılımcı öğrenciler, akademik eğitimlerinde edindikleri teorik bilgileri gerçek ihtiyaç sahipleriyle çalışarak uygulama fırsatı buldu.