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Doğal Yoğurt Mayalarının Patenti Tamamlanıyor

Doğal Yoğurt Mayalarının Patenti Tamamlanıyor
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu'dan toplanacak doğal yoğurt mayalarının patent sürecinin tamamlandığında Türkiye'deki ürünlerde kullanılacağını açıkladı. Yoğurt mayalarının ticarileşmesi ile birlikte ithalat bağımlılığının sona ereceği vurgulandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "İçinde hiçbir katkı olmadan dayanıklılığını zaman olarak 3-4 kat artıracak doğal yoğurt mayalarının patent süreci tamamlandığında artık Anadolu'nun dört bir tarafından toplanmış yoğurt mayalarının ticarileşmesi, Türkiye'de üretilen ürünlerde kullanılması söz konusu olacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orhangazi ilçesinde düzenlenen 'Global Farm Summit 2024-Çiftlik Zirvesi'nde konuştu. Bakan Yumaklı, "Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) bünyesinde, Türkiye'nin tarımsal üretimine katkı yapacak Ar-Ge çalışmaları birçok konuda devam ediyor. Bunların ticari hayata dönmesi konusunda yeni bir çalışma başlattık. Raflarda olanları indirip yeniden özellikle ithalat konusunda ya da ithalat bağımlılığı konusunda etki edecek olanları yeniden gözden geçiriyoruz. Burada çok kıymetli arkadaşlarımın üzerinde 3 yıl çalıştıkları yoğurt mayasıyla ilgili çalışmaları buraya gelen ziyaretçilerin beğenilerine sundular. Patent süreci tamamlandığında artık Anadolu'nun dört bir tarafından toplanmış yoğurt mayalarının ticarileşmesi, Türkiye'de üretilen ürünlerde kullanılması söz konusu olacak. Bu konuda da özellikle içinde hiçbir katkı olmaksızın dayanıklılığını 3-4 kat zaman olarak artıracak doğal yoğurt mayaları ithalat kısmı sona ermiş olacak. Bu çalışmada başarı gösteren, çalışmayı sona erdiren ve ülkemizin hakikaten belki çok küçük bölüm ya da başlığı gibi görülebilir, bu ve benzeri konularında ithalat bağımlılığını sona erdiren bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum. Türkiye Yüzyılı üretimin ve üreticinin yüzyılı olacak. Bizler de bakanlık olarak, kimler bu konuda kendinden vererek çalışıyorsa, bizimle beraber çalışma arzu ve isteği varsa, önünün açılmasının istediği konular varsa biz hemen orada üreticilerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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