Doğal güzelliğiyle bilinen Gurs Vadisi'nde bal hasadı başladı

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Gurs Vadisi'nde üreticiler, bal hasadına başladı. Bu yıl Kızıltepe'de 5 bin kovanda 10 tona yakın bal üretimi bekleniyor.

Doğa güzelliğiyle kendisine hayran bıraktıran Gurs Vadisi, artık bal üreticilerine de ev sahipliği yapıyor. Üreticiler tarafından aylar önce vadinin yüksek kesimlerine bırakılan kovanlar yaz mevsimi ile birlikte açılmaya başlandı. Bu yıl bahar mevsiminin de yağışlı geçmesiyle yüzlerce çiçeğin yetiştiği vadide üreticiler, hasadın bereketli geçeceğini söylüyor.

Kızıltepe Halk Eğitim Merkezi'nde arıcılık kursunda usta öğretici olan ve ayrıca bal üreticisi olan Abdulkerim Yılmaz da Gurs Vadisi'nde bulunan Uluköy'de üretim yapıyor.

Yılın ilk hasadını yaptıklarını belirten Yılmaz, Kızıltepe Halk Eğitim Merkezi'nde açtıkları kurs ile vermiş oldukları belgelerle Gurs bölgesinde bir yıldır bekledikleri ilk hasadı aldıklarını söyledi.

Mardin'de üretilen balın kaliteli olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Ova kesiminde ilaçlama olduğu için biz genelde dağ kesimini tercih ediyoruz. Buradan aldığımız bal diken balıdır. Özellikle bölgemizin bize verdiği avantaj doğal bir ortam. İlaçlamanın, gübrenin, hormonun olmadığı bir bölge. Tarımsal bir ortamdan uzak olduğumuz bir bölgedeyiz. Bal kalitemiz de çok yüksek. Güzel bir verim veriyor" dedi.

"10 ton bal verimi bekliyoruz"

Mardin'de bal üreticilerine bu sene 5 bin kovan dağıtıldığını ifade eden Yılmaz, "Özellikle dağ kesiminin desteklenmesi bizim için daha büyük bir avantaj. Hem gelir kaynağının az olması ekstra bir gelir kaynağıdır. Arının artı bir masrafı olmadığı için özellikle dağ köylerini destekleyebiliriz. Bu sene aldığımız 5 bin arılı kovan projesinde yaklaşık 10 ton bal verimi bekliyoruz" diye konuştu.