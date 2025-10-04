Doğal Gazda Spot Piyasa Verileri Açıklandı

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 685 lira 69 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 210 bin 629 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 9 milyon 76 bin 878 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 685 lira 69 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 491 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 419 lira 97 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 951 lira 41 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 114 milyon 841 bin 352 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 114 milyon 685 bin 395 metreküp olarak kayıtlara geçti.