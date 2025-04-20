Doğal Gaz Piyasasında Fiyat Değişiklikleri ve İşlem Hacmi Artışı

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 688 lira 48 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 42 milyon 204 bin 505 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 28 milyon 357 bin 325 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 688 lira 48 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 377 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 322 lira 90 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 54 lira 6 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 138 milyon 85 bin 35 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 137 milyon 300 bin 599 metreküp olarak kayıtlara geçti.