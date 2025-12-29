Haberler

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Güncelleme:
Spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 338 lira 13 kuruş olarak belirlenirken işlem hacmi 17 milyon 441 bin 966 lira oldu. Türkiye'ye gerçekleşen doğal gaz girişi ise 272 milyon metreküpü aştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 338 lira 13 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 17 milyon 441 bin 966 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 18 milyon 234 bin 964 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 338 lira 13 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 1 milyon 243 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 55 lira 4 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 621 lira 22 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 272 milyon 452 bin 96 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 272 milyon 334 bin 55 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi
