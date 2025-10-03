Doğal gaz faturalarında yeni dönem: Şehirlere ve aylara göre değişecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, CNN Türk'te katıldığı programda elektrik ve doğal gaz faturalarındaki yeni düzenlemelere ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

DOĞAL GAZDA TÜKETİM ESASLI MODEL GELİYOR

Bakan Bayraktar, doğal gazda tıpkı elektrikte olduğu gibi tüketim esaslı kademeli bir sisteme geçileceğini açıkladı. Buna göre doğal gaz faturaları şehirlere ve aylara göre farklılık gösterecek.

"YENİ LİMİT BELİRLENECEK"

2024 yılında yıllık 5 bin kWh tüketimi aşan 1,2 milyon abonenin destekten çıkarıldığını hatırlatan Bayraktar, 2025 için yeni bir limit üzerinde çalıştıklarını belirterek "Bu yıl ekim ayının sonuna kadar yeni bir limit belirlemeyi planlıyoruz" dedi.

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZA ZAM OLACAK MI?

Bakan, elektrik ve doğal gaza zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya da yanıt verdi. Bayraktar, 2026 yılı için zamların enflasyon beklentileri dikkate alınarak belirleneceğini ifade etti.

KADEMELİ TARİFE NEDİR?

2024 itibarıyla yıllık 5 bin kWh'nin üzerindeki tüketiciler devlet desteğinden yararlanamıyor. Yeni düzenleme ile bu sınırın üzerinde tüketim yapan haneler, sanayi kuruluşları gibi yüksek tarifelerden faturalandırılacak. Bu değer, EPDK tarafından aylık 240 kWh (günlük 8 kWh) üzerinden hesaplanıyor.