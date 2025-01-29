Doğa Koruma Genel Müdürü Kadir Çokçetin, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü Kadir Çokçetin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çokçetin, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş" fotoğrafını tercih eden Çokçetin, kategorideki fotoğrafların hepsinin çok güzel ve orijinal olduğunu ifade etti.

Çokçetin, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Armut piş" başlıklı karesini seçerken, "Doğal Yaşam ve Çevre kategorisi, doğrudan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile ilgili. Fotoğraf, hem sulak alanın hem de yaban hayatının bir arada görüldüğü güzel bir kare." dedi.

"Haber" kategorisindeki fotoğrafları inceleyen Çokçetin, Özkan Bilgin'in "Gece nöbeti" fotoğrafına oy verdi. Fotoğrafın çok çarpıcı olduğuna dile getiren Çokçetin, karenin Türkiye'nin dirayetli duruşunu sergilediğini belirtti.

Çokçetin, "Günlük Hayat" kategorisinde tercihini Sayim Harmancı'nın iki sincap yavrusunun yer aldığı "Oyun peşinde" fotoğrafından yana kullanarak, "Hepsi birbirinden güzel ama yine Kurumumuzla ilgili olduğu için sincap fotoğrafını seçmek istiyorum." diye konuştu.

"Spor" kategorisinde de Hakan Akgün'ün, Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Beşiktaş karşılaşmasında, Beşiktaşlı futbolcuların gol sevincinin yer aldığı "Kartallar" karesine oy veren Çokçetin, "Bir Beşiktaşlı olarak elim buraya doğru gidiyor." dedi.

Bütün kategorilerdeki fotoğrafların çarpıcı olduğunu kaydeden Çokçetin, şu değerlendirmeler bulundu:

"Zor bir yıl geçirdik, özellikle Gazze'de yaşanan olaylar bizi derinden üzdü. Bunlar karelere güzel yansıtılmış. Bu anlamda, Anadolu Ajansının yıla damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı Yılın Kareleri oylamasını, toplumsal duyarlılığı artıran güzel bir faaliyet olarak görüyorum."